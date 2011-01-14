Настоящая зима возвращается в Нижний Тагил

Начиная с сегодняшнего дня столбики термометров вновь начнут медленно опускаться. В пятницу ночью температура составит -12. Ясная бесснежная погода простоит в городе два дня. В воскресение будет малооблачно, температура днем приблизится к 10 - 12 мороза, а в ночь на понедельник похолодаетдо -15. Как пишет АПИ, на следующей неделе дневная температура воздуха может опуститься до 22 градусов мороза, начнутся снегопады.