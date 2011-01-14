Настоящая зима возвращается в Нижний Тагил
14 января 2011, 16:06ОбществоАнка
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Привычные зимние температуры возвращаются на Урал.
Начиная с сегодняшнего дня столбики термометров вновь начнут медленно опускаться. В пятницу ночью температура составит -12. Ясная бесснежная погода простоит в городе два дня. В воскресение будет малооблачно, температура днем приблизится к 10 - 12 мороза, а в ночь на понедельник похолодаетдо -15. Как пишет АПИ, на следующей неделе дневная температура воздуха может опуститься до 22 градусов мороза, начнутся снегопады.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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