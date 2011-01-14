От гриппа привиты более 40 % тагильчан

При этом норма иммунизации (для сохранения эпидблагополучия в городе)составляет 40%, сообщает пресс-служба городского управленияздравоохранения.От опасного заболевания защищены дошколята, школьники, медицинскиеработники и работники образовательных учреждений, тагильчане старше 60лет, лица из группы риска - всего более 156 тысяч человек.

Кроме того, отмечает пресс-служба, неплохими темпами прививалисьтагильчане за собственные средства и средства работодателей. К примеру,иммунизацию прошли свыше 100% от запланированного числа работниковтранспорта, более 75% работников торговли и общепита.

Во многом благодаря хорошим результатам иммунизации удалось избежатьраспространения гриппа в Нижнем Тагиле в октябре – декабре 2010 года, уверены специалисты управления.При этом уровень заболеваемости в целом по Свердловской областиоставался на высоком уровне.