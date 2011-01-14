Пополнить свой счет в Банке24.ру можно уже в 30 000 точках по всей России
С вступлением Банка24.ру в платёжную систему «Рапида» количество точек для пополнения счетов в пользу клиентов Банка24.ру возросло до 30 000.
Таким образом, внести наличные на свой счет клиенты могут в офисах Банка24.ру, через платежные терминалы QIWI и через салоны связи, магазины электроники и другие терминалы. Среди них: сеть салонов сотовой связи «Евросеть», «Связной», «Альт Телеком», салоны компании МТС, а также магазины электроники и бытовой техники «Эльдорадо», «Техносила» и «Домо». Кроме того, перевести деньги на счет можно через терминальные сети: «Спринтнет», «Quickpay», «Pinpay express», «Telepay» и «RosExpress».
Отметим, что система «Рапида» представлена в большинстве городов России, в том числе и во всех городах присутствия Банка24.ру: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Иркутске, Красноярске, Нижнем Тагиле.«В среднем в месяц клиент Банка24.ру совершает до 10 платежей через систему Интернет-банк. Там уже есть все необходимые шаблоны для оплаты коммунальных услуг, телефонной связи, Интернета и прочее. Наши клиенты экономят своё время и не хотят ходить в банк даже для внесения наличных, поэтому мы постоянно расширяем количество точек пополнения счетов, чтобы клиент смог внести наличныерядом с домом. А дальше платить дистанционно и бесплатно, так как платежи через Интернет-банк Банк проводит без комиссий и в режиме онлайн в любое удобное для клиента время», - рассказала Ксения Власова, руководитель отдела развития розничного бизнеса Банка24.ру
Пополнять счет через систему Рапида – выгодно. Комиссия за перевод составит всего 1% от суммы платежа (но не менее 50 рублей). Пополняя счет рядом с домом или работой, клиент экономит своё время и деньги на дорогу до офиса Банка, а так же получает возможность делать необходимые оплаты БЕСПЛАТНО через Интернет-банк. «На сегодняшний день рыночная стоимость платежей через Интернет-банк составляет от 15 до 60 рублей за платёж. Таким образом, регулярно совершая по 10 платежей, клиент бы дополнительно потратил от 150 до 600 рублей, а с Банком24.ру он экономит эти деньги. Клиент оплачивает лишь небольшую комиссию за внесение наличных и экономит на платежах», - добавила Ксения Власова.Для пополнения достаточно знать номер своего счета и иметь при себе паспорт. Средства на счет поступят моментально, в режиме онлайн, клиент сразу же сможет воспользоваться ими для совершения платежей в системе Интернет-банк или для оплаты в торгово-сервисной сети с помощью карт. Подробности на сайте www.rapida.ru.