Самую крупную партию героина за несколько лет изъяли в Нижнем Тагиле

Первые дни 2011 года стали ударными для работников нижнетагильского госнаркоконтроля, и роковыми для нескольких торговцев героином. В праздничные дни 150 грамм наркотика были изъяты у двух тагильчан, ехавших в такси. В четверг, 13-го января в почтовом ящике 35-тилетнего мужчины нашли 102 грамма героина. В квартире у наркодилера обнаружились электронные весы. Мужчина дал оперативникам признательные показания. Но самое крупное изъятие героина произошло накануне. На Вагонке, на улице Салтыкова-Щедрина у 43-хлетней азербайджанки и 48-милетнего цыгана силовики обнаружили два пластиковых пакета с 2-мя килограммами героина. За несколько лет это самая крупная партия наркотика, которую удалось перехватить тагильским оперативникам, рассказала оперуполномоченный госнаркоконтроля Наталья Камешкова.

По мнению наркоборцев, это не менее 20 тысяч доз героина, которые цыган собирался продать в Нижнем Тагиле. Наркоторговец объяснил, что героин он купил у неизвестного таджика в Екатеринбурге за 300 тысяч рублей. В руки тагильских наркоманов героин попал бы изрядно разведённым: в квартире мужчины оперативники нашли весы и оборудование для смешивания наркотика с сахарной пудрой, мелом и измельчёнными таблетками. Задержанный цыган продавал наркотики длительное время. А незаконные доходы скрывал, маскируя их торговлей лошадьми. Такие вот «героиновые» лошадки. Сейчас конезаводчику-барыге грозит срок до 20-ти лет лишения свободы, отметили в Госнаркоконтроле.