Свердловчане имеют шанс выручить за рублевую монетку 5000 рублей
14 января 2011, 16:33ОбществоАнка
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СКБ-банк приобретает у населения разменные монеты достоинством 1, 2 и 5 рублей по цене 5000 рублей за штуку.
Эти монеты должны обладать двумя основными признаками: год выпуска 2003 и эмблема Санкт-Петербургского монетного двора. Она расположена на лицевой стороне монеты, под левой лапой двуглавого орла. Тираж таких монет ограничен и поэтому они обладают определенной нумизматической ценностью. При этом данные монеты находятся в свободном обращении и ходят по номиналу. Рублевая монетка, способная принести ее обладателю 5000 рублей, может найтись в кошельке любого россиянина! Монеты принимаются в любом офисе СКБ-банка на всей территории России — от Калининграда до Иркутска в период с 17 января по 17 июля 2011 года.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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