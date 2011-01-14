Свердловчане имеют шанс выручить за рублевую монетку 5000 рублей

Эти монеты должны обладать двумя основными признаками: год выпуска 2003 и эмблема Санкт-Петербургского монетного двора. Она расположена на лицевой стороне монеты, под левой лапой двуглавого орла. Тираж таких монет ограничен и поэтому они обладают определенной нумизматической ценностью. При этом данные монеты находятся в свободном обращении и ходят по номиналу. Рублевая монетка, способная принести ее обладателю 5000 рублей, может найтись в кошельке любого россиянина! Монеты принимаются в любом офисе СКБ-банка на всей территории России — от Калининграда до Иркутска в период с 17 января по 17 июля 2011 года.