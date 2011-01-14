Тараканы в шубках, или Новогоднее чудо для всех
14 января 2011, 17:54Общество
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Ура! Мы подводим итоги двух наших праздничных конкурсов!!!
Победителем конкурса «Письмо Деду Морозу» становится Яна (рейтинг на момент подведения итогов +121). Победители конкурса «Загадай желание» - авторы Olya, Кристина и Галина.Всех вас мы награждаем подарочным сертификатом на 1 час игры в боулинг в КРЦ «Россия» . Спасибо вам за доброту, чувство юмора, открытость и, конечно, за создание отличного праздничного настроения для всех наших посетителей! Получить свои заслуженные подарки вы можете по будням с 18.01.2011 по адресу пр. Ленина, 67, офис 413 (редакция TagilCity.ru), с 9 до 18 часов.
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