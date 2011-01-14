Трассу Серов-Екатеринбург спасатели назвали одной из самых опасных

Такие прогнозы делают региональные спасатели. По данным Гидрометцентра России во второй половине января Урал ожидают обильные осадки и повышение температуры в сравнении с показателями прошлой зимы. Нестабильные погодные условия в сочетании с плохим состоянием дорог и человеческим фактором могут привести рост числа ДТП. Специалисты МЧС в условиях гололеда, снегопада и метели рекомендуют свердловским водителям отказаться от поездки по автодороге Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов: 19-24 км (городской округ Верхняя Пышма), 278-287 км (Новолялинский городской округ); по трассе Екатеринбург – Полевской: 37-41 км (Полевской городской округ); по автодороге Ачит – Месягутово: 51-56 км (Красноуфимский округ); и по автотрассе Екатеринбург – Тюмень: 77-87 км (городской округ Богданович).