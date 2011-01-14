В 2011 году цены на бензин вырастут с ошеломительной скоростью
14 января 2011, 08:18Общество
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К лету бензин будет стоить в России столько же, сколько в Европе, выяснили «Известия». Там литр 95-го стоит сейчас 1,2 евро - почти 50 рублей.
Дизельное топливо уже дорожает ошеломляющими темпами, а с февраля пойдутв рост и 92-й, и 95-й.«Час икс» наступит весной. Объяснение этомудается простое: к тому моменту до заправок дойдет топливо, обложенноеновыми, более высокими, акцизами (начали действовать с 1 января), пишетгазета «Известия».
ФАС предвидит рост цен на бензин, но поделать ничего не может. Ксожалению, ФАС по своей природе может лишь реагировать на те события,что уже случились, сетуют в ведомстве. «Государство изберет старый путь -сначала ничего не делать, а потом руками ФАС штрафовать», - считаютэксперты.
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