«В контакте» выходит в Европу

«Приобретение доменов в международных зонах связано не только сувеличением количества разработок «В Контакте», но и с планами по выходуна международные рынки, за пределы СНГ. Каждый новый сервис переводитсяболее чем на 60 иностранных языков. До сих пор мы не предпринималиактивных действий по выходу на международные рынки, однако уже вближайшее время планируем кампанию в странах Восточной Европы, исследуемрынок и партнеров», — заявил заместитель генерального директора «ВКонтакте» Илья Перекопский.