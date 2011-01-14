«В контакте» выходит в Европу
Социальная сеть «В Контакте» объявила о приобретении домена в черногорской зоне — vk.me. Как сообщила пресс-служба компании, его покупка связана с запуском новых социальных сервисов. Сумма сделки не раскрывается.
Ранее компания приобрела домены vk.com и vk.cc, который сейчасиспользуется в качестве сокращателя ссылок внутри сети и при экспорте вдругие социальные сети (Twitter и прочие), пишет CNews.
«Приобретение доменов в международных зонах связано не только сувеличением количества разработок «В Контакте», но и с планами по выходуна международные рынки, за пределы СНГ. Каждый новый сервис переводитсяболее чем на 60 иностранных языков. До сих пор мы не предпринималиактивных действий по выходу на международные рынки, однако уже вближайшее время планируем кампанию в странах Восточной Европы, исследуемрынок и партнеров», — заявил заместитель генерального директора «ВКонтакте» Илья Перекопский.
Представители компании сообщили, что при помощи нового домена будетосуществляться так называемое «проксирование почты». Речь идет не осоздании почтового сервиса — пользователи «В Контакте» получат адресвида name@vk.me, который социальная сеть планирует с разрешениявладельца аккаунта передавать внешним сайтам и приложениям.
Однако, как сообщает портал seonews.ru, недавно стало достоверно известно, чтоВосточная Европа «пала» под натиском Facebookи теперь выжитьинтервента будет нелегко.
© TagilCity.ru по материалам интернет-источников