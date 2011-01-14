В Нижнем Тагиле движение грузовиков по улице Космонавтов могут ограничить
За последний год количество жалоб от людей, проживающих на Вые по улице Космонавтов, увеличилось: тагильчан беспокоит движение грузового транспорта, в летнее время из-за постоянного шума и пыли невозможно открыть окна. Дорожное покрытие испытывает значительную нагрузку – проезжая часть требует ремонта.
Жители домов по улице Космонавтов просят ограничить движение транспорта хотя бы ночью и в выходные дни. Пути решения проблемы обсуждали в администрации Нижнего Тагила, рассказали в пресс-службе муниципалитета. Даже если изменить маршрут движения грузовых автомобилей, то миновать жилой массив не удастся – высказывать недовольство будут жители других домов. По итогам совещания будет создана рабочая группа, которая займется данной проблемой. Вероятно, оптимальным выходом из ситуации станет строительство новой дороги для большегрузного транспорта, считают в администрации города. Чтобы найти средства на её постройку, будет проводиться работа с предприятиями, которые осуществляют грузоперевозки по улице Космонавтов.
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