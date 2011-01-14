В Нижнем Тагиле движение грузовиков по улице Космонавтов могут ограничить

Жители домов по улице Космонавтов просят ограничить движение транспорта хотя бы ночью и в выходные дни. Пути решения проблемы обсуждали в администрации Нижнего Тагила, рассказали в пресс-службе муниципалитета. Даже если изменить маршрут движения грузовых автомобилей, то миновать жилой массив не удастся – высказывать недовольство будут жители других домов. По итогам совещания будет создана рабочая группа, которая займется данной проблемой. Вероятно, оптимальным выходом из ситуации станет строительство новой дороги для большегрузного транспорта, считают в администрации города. Чтобы найти средства на её постройку, будет проводиться работа с предприятиями, которые осуществляют грузоперевозки по улице Космонавтов.