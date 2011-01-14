В Нижнем Тагиле женщина бежала за грабителем и по телефону направляла милиционеров

Женщина бежала за своим обидчиком, пока его не задержали милиционеры. В 15:30 в подъезде 13-го дома на улице Ломоносова грабитель выхватил у женщины сумку и попытался скрыться. Но не тут-то было. Она не растерялась и побежала за обидчиком. Преследуя грабителя, женщина позвонила в милицию и до самого задержания координировала действия оперативников. У общежития на улице Красноармейская злоумышленника задержали. 26-летний парень даже не успел избавиться от украденной сумки. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе УВД Нижнего Тагила, молодой человек уже находится под подпиской о не выезде за аналогичное преступление.