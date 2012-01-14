10 победителей конкурса новогодних украшений «Город праздника» получили свои призы

Приглашенные гости - участники фотоконкурса - пришли в ретро-кафе «Синема», чтобы получить заслуженные награды. Пока гости неспеша пробовали шампанское, ведущий начал озвучивать победителей. В конкурсе были 3 номинации.

Номинация «Лучшее новогоднее украшение детских учреждений»

1место. 10 группа МБДОУ ЦРР д/с 196. В подарок победители получили 25 мягкихигрушек-драконов от компаний GrossHaus и Деловой стиль, а также возможность рассказать о себе и своих воспитанниках на TagilCity.ru в специальном интервью.

Надо сказать, что в этой номинации у нас планировался только один приз, но участники были настолько активны, а их фотографии настолько интересны и праздничны, что мы решили сделать дополнительно еще два места. В качестве презента эти победители получили по бутылочке шампанского, праздничные коробки конфет, и, конечно, дипломы победителей от TagilCity.ru.

2 место. 18 филиал Центральной городской библиотеки.

3 место. Группа «Аленький цветочек» МБДОУ ЦРР «Детство» д/с №112.

Номинация «Лучшее новогоднее заведение»

1 место. Кафе «Легос», сертификат на 12 000 руб. на размещение любой рекламы на TagilCity.ru.

2 место. Ретро-кафе «Синема», сертификат на 8 000 руб. наразмещение в каталоге компаний на TagilCity.ru на 6 месяцев.

А вот 3 место разделили 2 участника, которые набрали одинаковое число голосов, ипоэтому TagilCity.ru вручает каждому из них по призу. Салон красоты«Кристина» и магазин «Красный куб» получают по сертификату на 5 000 руб. на размещение в каталоге компанийна TagilCity.ru на 3 месяца.

Номинация «Лучший новогодний офис»

Спонсором данной номинации стала компания Viasite, которая занимается разработкой, поддержкой, продвижением, реанимацией сайтов и созданием 3D-панорам.

1 место. Турфирма «Лемур», сертификат на 12 000 от компании Viasite на оплату любых услуг по разработке, доработке, поддержке и продвижению сайта.

2 место. Турфирма «Экипаж», сертификат на 3 600 на программу для он-лайн консультаций на сайте компании с дизайном, установкой и настройкой на сайте.

3 место. Спонсоры этой номинации решили вручить этот приз всей Центральной городской библиотеке приз за активность – 11 филиалов и подразделений приняли участие в конкурсе! В подарок социальная панель для добавления пользователями сайта в социальные сети (сертификат на 1 800 руб.)

Прошло награждение, все победители с удовольствием попозировали нашему фотографу, а также поделились и своим впечатлением от конкурса:

Когда мы выслали фото для участия, даже не предполагали, что собрать голоса будет непросто! Думали, что за нас проголосуют просто те посетители, кому фото понравится. И все-таки нужно было провести определенную работу, чтобы привлечь людей к голосованию. Конкурс позволил нам сравнить уровень нашего детского сада с другими, этот опыт очень понравился рассказали TagilCity.ru педагоги из детского сада №112.

Также кажому победителю, занявшему 1 место в своей номинации полагается сертификат на бесплатную заправку 3 картриджей для принтеров марок HP, Canon, Xerox, SAMSUNG от ООО «ФРИНТ». К сожалению, представителю компании не удалось подъехать на церемонию награджения, но все сертифиакты будут переданы победителям в течение января.

Руководство городского портала TagilCity.ru благодарит спонсоров за предоставленные призы и всех партнеров за информационную поддержку, в частности:

Вниманию участников! Каждому из вас полагается памятный диплом за участие в этом конкурсе! Поэтому всех участников, которые не смогли присутствовать на награждении, мы ждем вофисе городского портала TagilCity.ru с понедельника по пятницу с 9 до19 по адресу пр. Ленина, 67, офис 413. Вопросы можно задать по телефону499-334.

Мы хотим выразить благодарность всем участникам

этогопраздничного конкурса за активную жизненную позицию

и создание отличногоновогоднего настроение у жителей Нижнего Тагила!

Спасибо, что вы с нами!