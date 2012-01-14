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10 победителей конкурса новогодних украшений «Город праздника» получили свои призы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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10 победителей конкурса новогодних украшений «Город праздника» получили свои призы

14 января 2012, 19:51Общество
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