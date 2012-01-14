Чем только не занимались тагильчане в новогодние каникулы. Благо времени было навалом

Tagilcity.ru спросил пользователей своей страницы «ВКонтакте», чем именно занимались они в праздники. Большинство, почти 35%, ответили, что «занимались всем подряд». Наверное, это неопределенное занятие интереснее всего делать в новогодние каникулы. Устав от года напряженной работы и учебы, от режима и расписания, новогодние каникулы многие тагильчане посвящали ничегонеделанью.

17 и 14% респондентов провели время с семьей и в шумных компаниях соответственно.

Еще 17 процентов увлеклись компьютером: висли в социальных сетях, блогах, просматривали различные сайты, смотрели фильмы и играли в любимые игры. Уезжали из дома всего 6% опрошенных: 3% пребывали в туристической поездке, а 2,7% отдыхали на природе.

Что касается нестандартных ответов и времяпрепровождений, то их тоже было немало. Например, Анастасия и Маша работали, не покладая рук, причем Маша работала на корпоративах, где другие отдыхали. Марина проболела все новогодние каникулы, а Алексей проводил время с женой, только не может вспомнить, чья она была.

Так или иначе, каникулы закончились, и жители Нижнего Тагила вернулись к своим обычным будням. При этом, можно сделать вывод, что отдыхать подолгу им нравится. Кстати, следующим праздничным нерабочим днем будет 23 февраля, четверг.