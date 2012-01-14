Чем только не занимались тагильчане в новогодние каникулы. Благо времени было навалом
Отмечали праздники в шумных компаниях, ездили в поездки, играли в компьютер – можно сказать с уверенностью, что отдохнуть тагильчане успели на все сто процентов.
Tagilcity.ru спросил пользователей своей страницы «ВКонтакте», чем именно занимались они в праздники. Большинство, почти 35%, ответили, что «занимались всем подряд». Наверное, это неопределенное занятие интереснее всего делать в новогодние каникулы. Устав от года напряженной работы и учебы, от режима и расписания, новогодние каникулы многие тагильчане посвящали ничегонеделанью.
17 и 14% респондентов провели время с семьей и в шумных компаниях соответственно.
Еще 17 процентов увлеклись компьютером: висли в социальных сетях, блогах, просматривали различные сайты, смотрели фильмы и играли в любимые игры. Уезжали из дома всего 6% опрошенных: 3% пребывали в туристической поездке, а 2,7% отдыхали на природе.
Что касается нестандартных ответов и времяпрепровождений, то их тоже было немало. Например, Анастасия и Маша работали, не покладая рук, причем Маша работала на корпоративах, где другие отдыхали. Марина проболела все новогодние каникулы, а Алексей проводил время с женой, только не может вспомнить, чья она была.
Так или иначе, каникулы закончились, и жители Нижнего Тагила вернулись к своим обычным будням. При этом, можно сделать вывод, что отдыхать подолгу им нравится. Кстати, следующим праздничным нерабочим днем будет 23 февраля, четверг.
Отдых в праздники и каникулы у многих связан с поездкой на дачу. Ну а те, у кого нет дачи, могут прекрасно провести время на природе, устроив себе пикник в лесу или соорудив кемпинг на открытых лужайках. При этом, вне зависимости от того, где вы собрались отдыхать, необходимо всегда соблюдать чистоту. Отличным выходом для отдыха на природе может стать туалет для дачи. Биотуалет сделает ваше мероприятие более экологичным, и позволит вам не загрязнять окружающую среду.