Реальные доходы тагильчан за 2011-й год выросли на 8,4%

Так, по данным представителей предприятий, на УВЗ сегодня уровень средней зарплаты вырос до 26 тысяч рублей, на НТМК – на 500 рублей больше. ВГОК отчитался о средней зарплате в 25 тысяч. У «Планты» - 22,5 тысячи. Уралхимпласт показал рост средней зарплаты за год с 16 до 19 тысяч рублей.

Как отмечает пресс-служба муниципалитета, практически для всех крупных тагильских предприятий 2011 год стал успешным с хорошей динамикой развития. Исключение составил только НТКРЗ, завершивший год с отрицательными финансово-экономическими показателями.

Из-за демпинга, который устроили на рынке конкуренты тагильчан из Белоруссии, выпуск радиаторов на заводе по сравнению с 2010 годом сократился примерно на 15%. Однако, как считает замдиректора по производству предприятия Игорь Ключников, после проводимого сейчас техперевооружения КРЗ, у завода хорошие перспективы в 2012 году.