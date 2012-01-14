Тагильских школьников скоро можно будет увидеть на большом экране

Эта работа екатеринбургских кинематографистов уже имеет 24 наградыотечественных и международных фестивалей, в том числе Приз Детского фонда UNICEF. «Новая газета» характеризует этот фильм как «ещё одну попытку юных героев сориентироваться в перевернувшемся вверх тормашками мире.

По сюжету фильма увлечённые разрешением собственных проблем родители просто не замечают, к какому внутреннему конфликту приводит невнимание ктому, что происходит в сердце их дочери. В кастинге на главные детские роли приняли участие боле 7000 ребят.

В итоге прошли трое тагильчан. Это выбраны ученица гимназии № 86 Анастасия Молотилова и ученики школы 51 Андрей Бурнашёв и Александр Сарапулов. Фильм стартует в кинотеатре «Красногвардеец» с 26 января.