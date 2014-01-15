Эволюция эмблемы Cadillac продолжается
15 января 2014, 05:55ОбществоРОман БОТов
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Фирменный герб Cadillac претерпел множество изменений, отражая развитие марки. Нынешнее изменение символизирует рост бренда с более чем 111-летней историей. Новая эмблема разработана по мотивам дизайна новых моделей, среди которых CTS и ATS Coupe.
«Герб остается неизменным символом марки Cadillac и наших основных ценностей, — говорит главный дизайнер компании Cadillac Эндрю Смит (Andrew Smith). — Обновленный герб отображает новый язык дизайна наших автомобилей. Они стали ниже, длиннее, аэродинамичнее».
Обновленная эмблема Cadillac впервые показалась на публике на концепте Elmiraj в 2013 году на фестивале элегантности Pebble Beach Concours dElegance.
Обновленный герб Cadillac появится на серийных автомобилях марки уже во второй половине 2014 года.
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