Эволюция эмблемы Cadillac продолжается

«Герб остается неизменным символом марки Cadillac и наших основных ценностей, — говорит главный дизайнер компании Cadillac Эндрю Смит (Andrew Smith). — Обновленный герб отображает новый язык дизайна наших автомобилей. Они стали ниже, длиннее, аэродинамичнее».

Обновленная эмблема Cadillac впервые показалась на публике на концепте Elmiraj в 2013 году на фестивале элегантности Pebble Beach Concours dElegance.