Infiniti и Mercedes разработают новую платформу
15 января 2014, 05:58ОбществоРОман БОТов
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Глава люксового подразделения Nissan Йохан ди Нисшен объявил о том, что Infiniti совместно с Mercedes-Benz готовят новую автомобильную платформу. В будущем эта платформа ляжет в основу, как минимум, четырёх моделей Infiniti. Ди Нисшен не вдавался в детали относительно сроков, но сказал, что одной из этих моделей станет новый кроссовер.
О планах немцев на новую платформу президент Infiniti не распространялся.
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