Новый жилой микрорайон на Вагонке: сегодня в Нижнем Тагиле состоятся публичные слушания

Так, с 13:00 до 14:00 в помещении управления архитектуры и градостроительства Администрации города (улица Красноармейская, 36, кабинет 17) будут обсуждать проект планировки и проект межевания территории, ограниченной проспектом Вагоностроителей, улицами Ильича, Чайковского, Тимирязева на Вагонке, сообщает пресс-служба Администрации.

Известно, что на данной территории площадью около 11 га планируется возвести современный жилой микрорайон. Согласно проекту, выполненному МАУ «Мастерская генерального плана», в северной части проектируемой территории предполагается строительство 3-этажных жилых домов для переселения жителей домов, предназначенных под снос.

По периметру квартала будут возведены жилые дома с секциями 5-6 этажей, а вдоль проспекта Вагоностроителей – жилой дом, состоящий из секций 6 и 9 этажей. Предусмотрено создание парковочных мест в подземных и открытых парковках для жильцов каждой квартиры как существующих, так и строящихся домов. Также проектом предусмотрены физкультурно-оздоровительный комплекс, детский досуговый центр, предприятия торговли и отделение связи сообщают в управлении архитектуры и градостроительства.

Предполагается полное инженерное обеспечение территории квартала, озеленение и благоустройство с использованием современных архитектурных и дизайнерских приемов. Проект доступен для просмотра на официальном сайте города.

А с 14:00 до 15:00 часов по этому же адресу (ул. Красноармейская, 36, кабинет 17) состоятся слушания по проекту планировки и проекту межевания линейного объекта «Инженерная и транспортная инфраструктура жилого района Муринские пруды в Тагилстроевском районе». Дополнительную информацию по данному вопросу также можно найти на официальном сайте города.

Напомним, принять участие в слушаниях смогут все желающие, регистрация будет осуществляться по документам, удостоверяющим личность.