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Поликлиника на Руднике: тагильчане уверены, что больница закрывается через неделю. Комментарий Гордумы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Поликлиника на Руднике: тагильчане уверены, что больница закрывается через неделю. Комментарий Гордумы

14 января 2014, 15:30ОбществоCorey
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