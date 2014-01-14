Поликлиника на Руднике: тагильчане уверены, что больница закрывается через неделю. Комментарий Гордумы

Большую обеспокоенность, конечно, высказывают сами жители, работники. Так, в редакцию TagilCity.ru обратилась пользователь, которая написала следующее эмоциональное сообщение:

Таскаем факел по стране, но от безденежья закрываем детские больницы! На многострадальном Руднике все-таки закрывают детскую больницу. Господа депутаты очень громко объявили, что этого не произойдет, но как обычно все врут. Сегодня главный врач заявила, всё, сроку вам неделя и чтобы переехали. Детишки, не болейте или сразу в ящик.

Сразу скажем, что данная информация официально не подтверждена, а находится на уровне слухов. TagilCity.ru обратился за комментарием в пресс-службу Городской думы, где уверенно заявили:

Знаете, у нас такой информации нет. Более того, запланировано еще одно заседание – финальное – по этому вопросу. Все решения по сохранению поликлиники подтверждены на самом высоком уровне. Для того, чтобы уточнить даты заседания, вчера начальник территориального отдела отправился в Екатеринбург. Это мероприятие Минздрава, мы в нем только участвуем. Окончательное решение будет за ними, поскольку здравоохранение находится в подчинении субъекта федерации.

Кроме того, в регистратуре учреждения нам сообщили, что главный врач сейчас в отпуске, а работа поликлиники не собирается прекращаться в ближайшее время.

Добавим, что вопрос о переводе местного здравоохранении в подчинение муниципалитета также поднимался. Так, на портале TagilCity.ru выходила публикация о том, что Нижний Тагил намерен самостоятельно управлять медучреждениями. С этой позицией выступили депутат Городской думы. Однако Сергей Константинович высказывал другое мнение на одной из пресс-конференций:

Что касается передачи: я видел обзоры в СМИ. Получается так, что Дума инициировала, а Носов сделает. Я что-то не видел, что наша Дума городская это сынициировала. Мы не планировали так делать – обратно все не переиграешь. Мы предлагали области и минздраву довольно действенное соглашение, где муниципалитет более активно участвовал бы в политике как кадровой, так и технической, и инвестиционной медучреждений города. К сожалению, пока прямо скажу, что на тот момент этот документ не имело смысла подписывать. Жизнь показывает, что взаимодействие Минздрава области и здравоохранения муниципалитета должно быть более плотным.

Кардинальные изменения в данной сфере, очевидно, не предвидятся. Отметим, что переход здравоохранения в полномочия местных властей означает, скорее всего, и то, что финансирование будет также местное. Что касается поликлиники на Руднике им.III Интернационала, то в скором времени, повторимся, окончательное решение будет утверждено.