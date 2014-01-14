Школьник из Нижнего Тагила занял первое место в научном «Тест-драйве». Другие тоже могут побороться за победу!
В Екатеринбурге, в Уральском федеральном университете, накануне четыре сотни школьников из разных регионов и стран СНГ боролись за звания самых умных. В вузе с 9 по 10 января проходила уникальная акция «Тест-драйв».
Знания школьников оценивали известные ученые и профессора УрФУ. Кто-то решал сложные математические задачи, кто-то рассуждал на философские темы, кто-то обсуждал новые идеи для бизнеса. В общем, поле научной деятельности было самым разнообразным.
Первое место в разделе «естественные науки» получил тагильчанин Михаил Порошин, ученик школы №50.
Кстати, для других юных умов продлевается срок приема заявок и проектов для участия в VIII конкурсе для старшеклассников – до 25 января 2014 года включительно. Напомним, этот Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников направлен на поиск и поддержку талантливой молодежи и проводится компанией «Сименс» уже 8-й год подряд.
Принять участие в конкурсе могут учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ и 1-2 курсов средних специальных учебных заведений, проживающие на территории нашей страны. Победители и призеры всех этапов конкурса, а также их научные руководители получат ценные подарки и денежные призы.
Более подробную информацию о конкурсе и его участниках Вы можете найти на официальном сайте конкурса.
© TagilCity.ru