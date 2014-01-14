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Школьник из Нижнего Тагила занял первое место в научном «Тест-драйве». Другие тоже могут побороться за победу!
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Школьник из Нижнего Тагила занял первое место в научном «Тест-драйве». Другие тоже могут побороться за победу!

14 января 2014, 12:25Общество
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