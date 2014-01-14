Свердловской области 80 лет! В Нижнем Тагиле пройдут праздничные мероприятия

В рамках празднования юбилейной даты в Нижнем Тагиле пройдут разнообразные образовательные, спортивные и культурные мероприятия. В библиотеках и школьных музеях откроются экспозиции, посвященные развитию Свердловской области. Пройдут викторины среди знатоков истории родного края, а также конкурс детских литературных творческих работ «Я живу в Свердловской области».

Любители активного образа жизни отмечают 80-летие области спортивными соревнованиями. Ветераны города соревнуются в турнире по стрельбе, а дети с ограниченными возможностями примут участие в «Стартах здоровья».

Творческое сообщество Нижнего Тагила демонстрирует свое умение в различных мастер-классах и различных художественных выставках. Горожане смогут посетить экспозицию новых экспонатов Нижнетагильского музея изобразительных искусств, а также выставку уральского камнереза В. М. Васильева «Богатство земли уральской».