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Свердловской области 80 лет! В Нижнем Тагиле пройдут праздничные мероприятия
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловской области 80 лет! В Нижнем Тагиле пройдут праздничные мероприятия

14 января 2014, 16:20ОбществоCorey
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