Свердловской области 80 лет! В Нижнем Тагиле пройдут праздничные мероприятия
В Нижнем Тагиле проходят мероприятия, посвященные 80-летию Свердловской области. Как сообщает пресс-служба Администрации города, праздничный марафон, посвященный 80-летию Свердловской области, стартовал осенью прошлого года в Молодежном театре, где прошла интерактивная театрализованная программа «Портреты Демидовых». Затем он продолжился на разных площадках города.
В рамках празднования юбилейной даты в Нижнем Тагиле пройдут разнообразные образовательные, спортивные и культурные мероприятия. В библиотеках и школьных музеях откроются экспозиции, посвященные развитию Свердловской области. Пройдут викторины среди знатоков истории родного края, а также конкурс детских литературных творческих работ «Я живу в Свердловской области».
Любители активного образа жизни отмечают 80-летие области спортивными соревнованиями. Ветераны города соревнуются в турнире по стрельбе, а дети с ограниченными возможностями примут участие в «Стартах здоровья».
Творческое сообщество Нижнего Тагила демонстрирует свое умение в различных мастер-классах и различных художественных выставках. Горожане смогут посетить экспозицию новых экспонатов Нижнетагильского музея изобразительных искусств, а также выставку уральского камнереза В. М. Васильева «Богатство земли уральской».
Всего пройдет более ста различных мероприятий, посвященных юбилею. А в конце января во Дворце культуры «Юбилейный» состоится торжественное собрание в котором примут участие представители предприятий и организаций города, ветераны и молодежь.