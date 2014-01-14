В Тагиле сбивают сосульки и расчищают дворы от снега. Не без вопросов… (ФОТО, ВИДЕО)

TagilCity.ru сообщили, что снежные громады (а снег уже лежалый, обработанный солями и химией) теперь возвышаются во дворах. Изучив законодательную базу по вопросы уборки снега, мы выяснили, что снег, очищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, должен складироваться так, чтобы были обеспечены проезд транспорта, движение пешеходов и сохранность зеленых насаждений. Второй этап – вывоз снега, который осуществляется согласно категорийности территории. То есть первыми в очереди оказываются социально-важные объекты (например, больницы, школы, детские сады), а для всех остальных формируется график очередности вывоза.

Суть в том, что грязный снег вывезти в любом случае необходимо в ближайшее время. Во-первых, до конца зимы еще долго, осадков не избежать, и снежные кучи вырастут как на дрожжах, а во-вторых, если дотянуть до весны, когда все кругом начнет таять – придется столкнуться с серьезными последствиями. Могут оказаться затоплены подвальные территории, а почва будет подвержена загрязнению. Однако получить комментарий у ответственных лиц в Управлении городским хозяйством при Администрации пока не удалось.

Кроме того, в городе убирают с карнизов сосульки – об опасности говорить не приходится. Забавный инцидент заснял сегодня на видео пользователь интернета Славик Милованов. Вот что он пишет в паблике «Типичный Тагильчанин»:

В 12:00 по улице Энтузиастов,12 приехал автоподъемник, чтобы сбить сосульки с крыши, которые реально представляли опасность для пешеходов и машин, стоящих на парковке! После 10 минут работы, автовышка сломалась с человеком наверху! Через 40 минут приехала вторая, и работника благополучно сняли со сломанной автовышки (все эти 40 минут работник не скучал, с ним болтала бабушка, которая вышла на балкон).

Видео Славика Милованова