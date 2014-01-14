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В Тагиле сбивают сосульки и расчищают дворы от снега. Не без вопросов… (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Тагиле сбивают сосульки и расчищают дворы от снега. Не без вопросов… (ФОТО, ВИДЕО)

14 января 2014, 15:45Общество
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