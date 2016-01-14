ЕВРАЗ обновил оборудование детской фотостудии (ФОТО)

Для организации реабилитационных занятий были приобретены отражатель света, синхронизатор, фильтры, проектор, новые материалы для декоративного оснащения помещения. Оборудование уже опробовано на тематических занятиях. Ранее на средства ЕВРАЗа была оборудована сама фотостудия, приобретено 5 профессиональных фотоаппаратов, фотовспышки, предметы интерьера и декора.

На протяжении трех лет ЕВРАЗ совместно с педагогами-волонтерами общественной организации художников «Авторы явлений» проводит реабилитационные занятия по фототерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2015 году для детей были проведены нестандартные занятия по фотографированию кулинарного процесса, проведена фотосессия с участием собак, занятия с представителями модельного бизнеса, мастер-классы по основам и особенностям фотоискусства.

Каждое занятие уникально, его тщательно продумывают и оформляют. За учебный год дети посещают порядка 15 теоретических и практических занятий по фотоделу.

Фототерапия способствует успешной социализации детей, развивает у них творческие способности, а также позволяет сохранять надолго позитивный эмоциональный настрой. Реабилитационное направление реализуется в рамках благотворительного проекта «ЕВРАЗ-детям».