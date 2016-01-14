Мастер по ремонту цифрового телевидения вынес из квартир клиентов около 100 000 рублей

В июне 2015 года он освободился из исправительной колонии города Краснотурьинск. Видимо, желая сменить обстановку, он приехал жить в город Нижний Тагил. Здесь он устроился работать в ЗАО «Комстар-Регионы» (МТС). Его работа заключалась в устранении неполадок в работе цифрового телевидения. Желая увеличить свою прибыль, он решился на хищения из квартир клиентов фирмы, в которой он работал.

14 августа, покидая квартиру клиента, он прихватил с собой 9800 рублей. Не получив немедленного наказания, он решился на ещё более крупную кражу. 26 августа, находясь на очередном вызове, он украл золотые украшения и деньги на общую сумму 86 415 рублей.

Вынося решение, суд учел как отягчающие, так и смягчающие обстоятельства. Против мужчины сработало то, что он совершил преступление спустя всего два месяца после освобождения. Смягчило его наказание признание вины, явка с повинной, положительная характеристика, а также беременная сожительница и состояние здоровья.

Моралью этой истории является то, что вызывая на дом специалиста, не стоит оставлять его наедине с соблазном.

Впрочем, коренные тагильчане действуют более решительно и не стесняются открыто грабить. Так, 8 января на Вагонке избили продавца и забрали деньги из кассы, а перед Новым годом ради 50 тысяч рублей убили продавца магазина.