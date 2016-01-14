В 2015 году доступ к сетевому природному газу получили более восьми тысяч домохозяйств Свердловской области

Для обеспечения газоснабжения потребителей, сообщил он, в прошедшем году построено 400 км газопроводов и газовых сетей. С вводом данных объектов в эксплуатацию количество газифицированных сельских населенных пунктов возросло до 276 единиц и составило около 18 процентов от числа всех сельских территорий Среднего Урала. В целом уровень газификации жилого фонда Свердловской области приблизился к 54 процентам. На сегодняшний день сетевым природным газом пользуется без малого 1 миллион 100 тысяч домохозяйств.

Газ для сельской местности - это совершенно другой уровень жизни, другой уровень комфорта и решение огромной части бытовых проблем. Это надежное отопление и горячее водоснабжение без необходимости заготовки дров и без зависимости от централизованных теплоисточников. Это возможность самостоятельно регулировать объем потребления ресурса и затраты на оплату коммунальных услуг. Для муниципалитетов - уход от неэффективных котельных и сокращение расходов на топливо подчеркнул Николай Смирнов.