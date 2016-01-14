В 2015 году зафиксировано крупнейшее в истории рынка падение продаж ПК
Количество проданных персональных компьютеров в минувшем году значительно сократился. По сравнению с предыдущим годом объем продаж стал меньше на 10,4%.
Таким образом объем продаж составил примерно 276,2 миллиона штук. Об этом сообщило информационное агентство Киодо, которое, в свою очередь ссылается на одну из международных компаний, которая занимается исследованиями спроса потребителей IDC.
Снижение спроса на персональные компьютеры в минувшем году стало самым крупным за все время присутствия ПК на рынке. К слову, такой вывод сделан только на основе полученных организацией данных. Сотрудники агентства считают, что такое снижение спроса вызвано, в числе прочего, еще и постоянно растущей популярностью смартфонов и планшетных ПК.
Исследователи отмечают, что люди стали отдавать большее предпочтения именно таким, компактным, гаджетам. Некоторые пользователи намерено меняют персональный компьютер на планшет или смартфон, который может заменить собой ПК.