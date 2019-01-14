14-летний подросток пропал без вести в Екатеринбурге

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В столице Свердловской области организованы поиски пропавшего Рыбякова Вячеслава. Подростка разыскивают на территории Екатеринбурга полиция, родственники и знакомые.
Сюжеты: Екатеринбург
30 декабря 2018 года в Екатеринбурге пропал 14-летний Рыбяков Вячеслав. Его рост составляет 186 сантиметров, телосложение плотное. Светло-русые волосы и голубые глаза. Особой приметой является то, что подросток картавит.
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Информацию о местонахождении мальчика просьба сообщать по телефону 8(999)-559-86-87, передаёт поисковый отряд «Прорыв».
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