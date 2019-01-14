Крещенское купание состоится на акватории Тагильского пруда 19 января

19 января с 8:00 до 22:00 в Нижнем Тагиле в акватории пруда возле гостиницы «Демидов Плаза» горожане смогут принять участие в Крещенском купании. Соответствующее постановление подготовлено в администрации города.

Планируется, что подготовительные работы будут завершены 18 января. В 10:00 в этот день состоится приемка купели, затем оборудованное для купания место будет находиться под контролем полиции и ЧОП.

18 января с 22:00 на территории объекта будут нести дежурство работники центра защиты населения и территории города.

19 января с 12:00 до 17:00 у купели будет дежурить бригада скорой помощи. Спасатели также будут находиться возле купели до 22:00.

Обряд освещения иордани состоится в 10:00.