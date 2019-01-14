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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев примет участие в лыжном VIP-забеге 9 февраля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев примет участие в лыжном VIP-забеге 9 февраля

Сегодня, 18:19ОбществоФото: TagilCity.ru
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