Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев примет участие в лыжном VIP-забеге 9 февраля

9 февраля на полигоне «Старатель» НТИИМ тагильчане примут участие в массовом забеге на лыжах. В VIP-забеге Владислав Пинаев также совершит пробежку.

Замглавы мэрии по соцполитике Валерий Суров отметил важность события и подчеркнул готовность Нижнего Тагила к проведению мероприятия. Об этом было сказано 14 января на совещании по решению вопросов о проведении «Лыжни России» в Нижнем Тагиле.

Около шести тысяч жителей Нижнего Тагила поучаствуют 9 февраля в лыжной гонке. 2 февраля мероприятие пройдет у ФОКа «Президентский», в котором соревноваться могут семьи с дошколятами. 10 февраля на базе спорткомплекса горы Долгая пройдут соревнования среди лыжников, которые являются воспитанниками спортшкол.