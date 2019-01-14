Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев примет участие в лыжном VIP-забеге 9 февраля
9 февраля в мероприятии «Лыжня России» примет участие глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
9 февраля на полигоне «Старатель» НТИИМ тагильчане примут участие в массовом забеге на лыжах. В VIP-забеге Владислав Пинаев также совершит пробежку.
Замглавы мэрии по соцполитике Валерий Суров отметил важность события и подчеркнул готовность Нижнего Тагила к проведению мероприятия. Об этом было сказано 14 января на совещании по решению вопросов о проведении «Лыжни России» в Нижнем Тагиле.
Около шести тысяч жителей Нижнего Тагила поучаствуют 9 февраля в лыжной гонке. 2 февраля мероприятие пройдет у ФОКа «Президентский», в котором соревноваться могут семьи с дошколятами. 10 февраля на базе спорткомплекса горы Долгая пройдут соревнования среди лыжников, которые являются воспитанниками спортшкол.
Спортсмены из сельских местностей совершат забег 16 февраля в деревне Усть-Утка, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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