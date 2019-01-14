Новые уголовные дела будут возбуждены против главы Свердловской Железной дороги

Против Алексея Миронова, обвиняемого в получении взятки, возбуждены два уголовных дела. Однако следователи также устанавливают причастность начальника СвЖД к другим противоправным действиям.

Как пишет ТАСС, в январе-феврале в отношении Алексея Миронова будут возбуждены новые уголовные дела, связанные со сферой строительства и организации торгов, ремонтных работ на Свердловской железной дороге.