Новые уголовные дела будут возбуждены против главы Свердловской Железной дороги
Сегодня, 20:30ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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В отношении начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова в ближайшие два месяца будут возбуждены новые уголовные дела.
Против Алексея Миронова, обвиняемого в получении взятки, возбуждены два уголовных дела. Однако следователи также устанавливают причастность начальника СвЖД к другим противоправным действиям.
Как пишет ТАСС, в январе-феврале в отношении Алексея Миронова будут возбуждены новые уголовные дела, связанные со сферой строительства и организации торгов, ремонтных работ на Свердловской железной дороге.
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