Оформить право собственности не могут покупатели квартир ГК "ПИК"

Подавшая заявление в декабре 2018 года жительница ЖК "Путилково" получила отказ, в котором причиной назван арест имущества входящего в ГК "ПИК" ООО "РИВАС МО". Кроме того, вступить в права собственности не могут и жильцы, у которых имеется предварительный договор купли-продажи и которым обещали подписать основной договор еще осенью, об этом RostovGazeta рассказал один из жителей Станислав Смагин.

Сама компания объявила, что оплатила долг, и арест сняли, но люди волнуются. Всем известно, что снятие ареста процедура долгая, и нет гарантии, что за это время не заведут еще одно исполнительное производство. При покупке квартир в договоре указывалось, что 30% стоимости направят на строительство объектов инфраструктуры. На территории сданного два года назад ЖК "Путилково" нет обещанных парковки, поста полиции, спорткомплекса, детсада и школы, на которые, исходя из стоимости квадратного метра жилья и количества квартир, застройщик собрал около 20 миллионов рублей.

При этом лишенный инфраструктуры район получился перенаселенным из-за того, что ГК "ПИК" стала строить одноподъездые дома с квартирами-студиями по одной тысячи в каждом вместо предусмотренных домов на 300-500 квартир.

Вместе с тем, ГК "ПИК" продолжает обещать комфортные условия проживания и полную инфраструктуру на своем сайте.