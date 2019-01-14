ОНД: российским школьникам можно будет приносить еду из дома
Российским школьникам можно будет приносить еду из дома, об этом рассказал глава исполкома ОНД Михаил Развожаев. По его словам, резонанс в обществе возник из-за ложного толкования одной строчки проекта СанПиНа.
Новые правила и нормы не несут ограничений на право родителей давать школьникам домашнюю еду. Об этом сказал глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев после встречи, которая прошла 14 января, с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.
По словам Развожаева, запретов на приносимую учащимися еду из дома в проекте СанПиНа нет. Документ был составлен корректно с юридической точки зрения, а люди неверно растолковали одну строку.
В проекте говорилось о больших партиях продуктов, задействованных при приготовлении пищи в школьных столовых.
Развожаев отметил, что контроль за изменениями в структуре предприятий общественного питания в образовательных учреждениях будет находиться на личном контроле ОНД, информирует ТАСС.
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