Посоветовавшая «помыть полы» в больнице в Струнино чиновница примет участие в уборке

11 января врио первого замгубернатора Владимирской области Марина Чекунова на личной встрече с сотрудниками больницы в Струнино, которую президент РФ Владимир Путин во время прямой линии поручил отремонтировать и обеспечить необходимой техникой в срок до 31 декабря 2018 года, посоветовала навести порядок в учреждении.

Надо посмотреть еще и на себя. Занавесочки на окнах: как они весят, какой чистоты они; когда мылись окна, как моются полы.

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Чиновница предложила обеспечить здание больницы бесплатными бахилами. Также Чекунова инициировала генеральную уборку в поликлинике. Наведением порядка в здании займутся волонтеры, персонал медучреждения, сотрудники департамента здравоохранения и сама чиновница, сообщает ИА ТАСС.