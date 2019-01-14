Посоветовавшая «помыть полы» в больнице в Струнино чиновница примет участие в уборке
Врио первого заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова посоветовала недовольным разрушенным состояние здания сотрудникам больницы в Струнино помыть полы и постирать занавески. Чиновница обещала лично принято участие в субботнике.
11 января врио первого замгубернатора Владимирской области Марина Чекунова на личной встрече с сотрудниками больницы в Струнино, которую президент РФ Владимир Путин во время прямой линии поручил отремонтировать и обеспечить необходимой техникой в срок до 31 декабря 2018 года, посоветовала навести порядок в учреждении.
Надо посмотреть еще и на себя. Занавесочки на окнах: как они весят, какой чистоты они; когда мылись окна, как моются полы.
Чиновница предложила обеспечить здание больницы бесплатными бахилами. Также Чекунова инициировала генеральную уборку в поликлинике. Наведением порядка в здании займутся волонтеры, персонал медучреждения, сотрудники департамента здравоохранения и сама чиновница, сообщает ИА ТАСС.
В понедельник в струнинской поликлинике пройдет генеральная уборка силами персонала, волонтеров и сотрудников департамента здравоохранения. Начало в 13:00, заявила Чекунова.
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