Празднование 54-летия ГГО состоялось в ДК имени Окунева в Нижнем Тагиле

12 января 2019 года в ДК имени Окунева в Нижнем Тагиле состоялось празднование 54-летия со дня создания Пригородного района. В торжественном мероприятии приняли участие главы Горноуральского городского округа Дмитрий Летников, председатель Думы округа Владимир Доможиров, глава ЗАТО Свободный. Заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин, замглавы администрации городского округа Верхняя Тура, Кушвинского и Невьянского городского округов, депутат гордумы Алексей Балыбердин, депутаты Заксобрания Вячеслав Погудин и Михаил Ершов, председатель Думы городского округа Нижняя Салда Владимир Ложбин, а также председатель общественной палаты округа Нина Сафронова и консультант Департамента по местному самоуправлению Губернатора и Правительства Свердловской области Сергей Возчиков также произнесли поздравительную речь.