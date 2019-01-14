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Празднование 54-летия ГГО состоялось в ДК имени Окунева в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
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Празднование 54-летия ГГО состоялось в ДК имени Окунева в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:28ОбществоФото: пресс-служба Горноуральского городского округа
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