Празднование 54-летия ГГО состоялось в ДК имени Окунева в Нижнем Тагиле
12 января в Нижнем Тагиле состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 54-летию Горноуральского городского округа.
12 января 2019 года в ДК имени Окунева в Нижнем Тагиле состоялось празднование 54-летия со дня создания Пригородного района. В торжественном мероприятии приняли участие главы Горноуральского городского округа Дмитрий Летников, председатель Думы округа Владимир Доможиров, глава ЗАТО Свободный. Заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин, замглавы администрации городского округа Верхняя Тура, Кушвинского и Невьянского городского округов, депутат гордумы Алексей Балыбердин, депутаты Заксобрания Вячеслав Погудин и Михаил Ершов, председатель Думы городского округа Нижняя Салда Владимир Ложбин, а также председатель общественной палаты округа Нина Сафронова и консультант Департамента по местному самоуправлению Губернатора и Правительства Свердловской области Сергей Возчиков также произнесли поздравительную речь.
На мероприятии 26 жителей округа получили почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Свердловской области, Законодательного Собрания Свердловской области, Горнозаводского управленческого округа и главы Горноуральского городского округа.
В ходе торжества Вячеслав Погудин был удостоен звания «Почетный гражданин Горноуральского городского округа». Председатель Совета ветеранов Покровской территориальной администрации Людмила Пахотина была награждена званием «Почетный ветеран Горноуральского городского округа».
Творческие коллективы округа представили творческие номера, а артисты Дворца культуры исполнили новогоднюю концертную программу, информирует пресс-служба Горноуральского городского округа.
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