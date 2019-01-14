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Прокуратура проведет проверку после обрушения перекрытия в жилом доме Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прокуратура проведет проверку после обрушения перекрытия в жилом доме Нижнего Тагила

Сегодня, 18:37ОбществоФото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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