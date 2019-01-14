Прокуратура проведет проверку после обрушения перекрытия в жилом доме Нижнего Тагила
Сегодня, 18:37ОбществоФото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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После обрушения перекрытия в подъезде жилого дома №102, который находится на улице Чайковского в Нижнем Тагиле, прокуратура Дзержинского района организовала проверку.
Сюжеты: Нижний Тагил
Прокуратура проверит исполнение обязанностей УК, которая обслуживала помещение. Также будет установлен последний срок проведения капитального ремонта.
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Проверка организована для установления состояния дома и факта пригодности или непригодности помещения для жилья, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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