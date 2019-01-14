Путин и Бречалов обсудили централизацию электросетевого комплекса Удмуртии

Как сообщает udm-info.ru, в качестве успешного примера была приведена сделка по покупке филиалом МРСК Центра и Приволжья “Ижевских электрических сетей”. Объединение двух компаний позволяют получать дополнительные средства для региональных бюджетов, а также повысить надежность поставки электроэнергии.

В разговоре с российским лидером Бречалов отметил, что министерство энергетики и Россети помогли региону на его пути к централизации электросетей.

Ранее ПАО “Россети” в лице филиала МРСК Центра и Приволжья “Удмуртэнерго” приобрела первую часть имущественного комплекса АО “Ижевские электрические сети”. Главным условием для подписания контракта стало сохранение рабочих мест и заработной платы всех сотрудников приобретаемой компании.