Рабочая группа рассмотрит детали формирования тарифа и план сбора ТКО в Нижнем Тагиле

Руководитель филиала ООО «Рифей» в Свердловской области Фёдор Потапов встретился с жителями Нижнего Тагила на совещании в мэрии города. Главным вопросом со стороны тагильчан является высокая стоимость тарифа на вывоз ТКО. Граждан интересует структура его формирования. Для решения данной проблемы глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил создать рабочую группу.

Рабочая группа будет состоять из представителей ООО «Рифей», органов ТОС, общественных организаций, представителей гордумы и администрации города.

Первое заседание группы намечено на этой неделе, там будут рассмотрены детали формирования тарифа на сбор ТКО и логистическая схема сбора.