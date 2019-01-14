Рабочая группа рассмотрит детали формирования тарифа и план сбора ТКО в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле будет создана рабочая группа, которая займется рассмотрение вопросов, связанных с деятельностью регионального оператора по обращению с ТКО.
Руководитель филиала ООО «Рифей» в Свердловской области Фёдор Потапов встретился с жителями Нижнего Тагила на совещании в мэрии города. Главным вопросом со стороны тагильчан является высокая стоимость тарифа на вывоз ТКО. Граждан интересует структура его формирования. Для решения данной проблемы глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил создать рабочую группу.
Рабочая группа будет состоять из представителей ООО «Рифей», органов ТОС, общественных организаций, представителей гордумы и администрации города.
Первое заседание группы намечено на этой неделе, там будут рассмотрены детали формирования тарифа на сбор ТКО и логистическая схема сбора.
Итоги работы группы будут подведены на очередном совещании по деятельности регионального оператора в начале января, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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