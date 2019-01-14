Современный и компактный: в Нижнем Тагиле ждут новые идеи по знаку на Южном въезде

Результаты прошлых конкурсов обнуляются. По условиям положения, размещенного 11 января на сайте Нижнего Тагила, члены оргкомитета не будут рассматривать работы, которые были ранее заявлены. Вместе с тем, прежние участники могут заявляться с новыми эскизными моделями.

Знаковый объект и окружающее его пространство будут размещены на месте прежнего въездного знака – на Свердловском шоссе за посёлком Старатель. После определения победителя, учредитель – мэрия Нижнего Тагила – займётся реализацией проекта.

Директор МБУК «Нижнетагильский музей ИЗО» Марина Агеева в разговоре с TagilCity.ru отметила, что предложенные эскизы не вписываются в выделенное пространство, а также «не цепляют членов жюри». Марина Агеева посоветовала участникам лично посетить место для будущего знакового объекта.

Сегодня там расширенная проезжая часть, на месте нет большого пространства. Те вещи, которые предлагают участники, подразумевают охват большой площади и даже части леса, а этого делать нельзя. Город не распоряжается лесным хозяйством пригородного района, и вообще мы против этого, отметила Марина Агеева – член жюри.

3 Молот, паровоз или рельс: каким будет въездной знак в Нижнем Тагиле? (ФОТО) Фото 31 мая в Нижнем Тагиле завершился прием заявок на творческий конкурс по созданию эскизов въездного знака. В финал конкурса вышли шесть работ пяти художников из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Березовского, Москвы и Перми.

Участники от конкурса к конкурсу предлагают одни и те же идеи, но модернизированные и переделанные.

В конкурсах участвуют одни и те же художники, и они не предлагают что-то новое, а продолжают развивать свои предложения, модернизировать. Это неинтересно.

Более того, организаторам не хочется повторения ситуации с прежним въездным знаком, вокруг которого собирались компании подвыпивших людей.

Делают те же колеса, те же платформы, на которых раньше сидели люди и распивали вино, оставляли бутылки. Нет нового, современного мышления.

По мнению оргкомитета, это должно быть лаконичное решение. При этом композиция должна смотреться и днём, и ночью (с подсветкой).

По словам представителя оргкомитета, пока ни одна работа не соответствует ожиданиям жюри. Тем не менее, если один из конкурсантов предложит подходящий вариант, с ним возможно дальнейшее сотрудничество на развитие идеи.

И будем 10 раз этот конкурс проводить, пока кто-нибудь не откликнется. Если хотя бы одна идея понравится, пусть даже неполная, её можно будет развивать и конкретно с одним человеком работать. Но таких пока нет. Хотя бы одно решение должно остановить взгляд половины комиссии, подчеркнула Марина Агеева.