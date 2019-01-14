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Современный и компактный: в Нижнем Тагиле ждут новые идеи по знаку на Южном въезде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Современный и компактный: в Нижнем Тагиле ждут новые идеи по знаку на Южном въезде

Сегодня, 12:21ОбществоЮлия СтепановаФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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