Вечерний рейд по неблагополучным семьям прошёл в Верхней Пышме 11 января

11 января в 22:00 сотрудники верхнепышминской полиции, местной уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН, социального центра и администрации города совершили профилактический рейд по неблагополучным семьям, торговым центрам, ночному клубу и улицам. Целью рейда был контроль за соблюдением комендантского часа несовершеннолетними детьми и их родителями.

По результатам, участники мероприятия не обнаружили нарушителей, а в семьях их встретили улыбающиеся дети, с радостью принявшие участие в беседе. «Сюрприз» ждал членов рейда в самом конце – сотрудники ГИБДД нашли 10-летнего мальчика, который забыв о времени, заигрался у друга в компьютерные игры и после 22:00 бросился домой. Ребёнка доставили домой, и провели с ним и родителями профилактическую беседу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.