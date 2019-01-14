Жители Нижнего Тагила выберут общественные территории для благоустройства в 2020 году

В Нижнем Тагиле начался отбор общественных территорий, которые будут благоустроены в 2020 году. Горожанам предлагается выбрать из 8 объектов: сквер имени Максима Горького, набережная пруда по улице Красногвардейская (за городским Дворцом детского и юношеского творчества), парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина, парк культуры и отдыха НТМК, Комсомольский сквер, парк Победы на ГГМ, сквер Нижне-Выйский на берегу одноименного пруда и общественная территория в поселке Висимо-Уткинск.

В результате голосования определятся три победителя, затем стартует второй этап. Из трех победителей будут выбраны лидеры, которые войдут в муниципальную программу благоустройства в соответствии с национальным проектом «Жилье и городская среда», а также региональным проектом «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.