Жительница Каменска-Уральского ложно обвинила тренера из Алапаевска в изнасиловании

Тренер из Алапаевска находился в Каменске-Уральском на первенстве области по боксу. В одном из ночных клубов города он познакомился с девушкой. Будучи в состоянии алкогольного опьянения она вела себя достаточно напористо в отношении спортсмена, но в результате мужчина на соблазн не поддался.

Через некоторое время тренера задержала полиция, так как девушка написала заявление об изнасиловании. Следственные мероприятия, проведённые правоохранительными органами, показали, что на самом деле никакого преступления мужчина не совершал. Женщина пыталась заработать на жертве доноса, в чём созналась полицейским.