Экс-директор «Уральских пельменей» заплатит коллективу 870 тысяч рублей

«Уральские пельмени» выиграли очередной суд против своего бывшего директора Сергея Нетиевского. Он пытался оспорить решение, но суд отклонил апелляцию и оно вступило в законную силу.

По словам нынешнего директора коллектива Евгения Орлова, Нетиевский присвоил себе доходы от выпуска программы под названием «Уральские пельмени — 16 лет вместе. Потому что гладиолус!», которая была выпущена в 2009 году.

Из-за большого объема съемок никто не знал, как обстоит дело с этой программой. Это выяснилось при глобальной инвентаризации. Все доходы Нетиевский оставил у себя, и мы обратились в суд, сообщил Евгений Орлов.

По словам Орлова, было два суда. В первом коллектив отсудил пять миллионов 300 тысяч рублей, которые были выплачены Нетиевским. Однако, в ходе судебного разбирательства стало известно, что телеканал выплатил экс-директору дополнительную сумму. В итоге суд принял решение о выплате еще 870 тысяч рублей.

Компания ООО «Фест Хенд Медиа» не согласилась с решением суда и собирается подавать кассационную жалобу, так как по их мнению «Уральские пельмени» были только актерами и авторами, а аудиовизуальное произведение создавалось не ими. Соответственно, они не являются единоличными правообладателями произведения и потому средства должны быть поделены не только между актерами.