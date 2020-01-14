ГИБДД не рекомендует свердловчанам пользоваться приложениями для поиска попутчиков
ГИБДД по Свердловской области не рекомендует жителям региона пользоваться мобильными приложениями и сайтами для поиска попутчиков, сообщается на официальном сайте ведомства.
Госавтоинспекция заявляет, что такие поездки могут быть опасными, потому что не все транспортные средства исправны, а водители имеют достаточный опыт управления автомобилем. Рекомендуется не экономить на поездках и пользоваться легальными перевозчиками с целью обеспечения собственной безопасности.
Поводом для заявления стала произошедшая накануне авария. Участниками ДТП стали пользователи сервиса по поиску попутчиков. Они ехали из Серова в Екатеринбург. Во время движения по трассе водитель автомобиля, женщина 1956 года рождения, не справилась с управлением и допустила съезд в кювет, где врезалась в дерево.
В момент ДТП в автомобиле находилось четыре пассажира, двое из них получили травмы. Это девушки 1997 и 1999 года рождения. Они находились на заднем пассажирском сидении слева и посередине, соответственно. На данный момент врачи решают вопрос о транспортировке 20-летней девушки в больницу Екатеринбурга.
Сотрудники ГИБДД установили, что женщина-водитель запланировала поездку в Екатеринбург и решила найти попутчиков в одном из интернет-сервисов. Позднее с ней связались пассажиры, которых она забрала в Серове. Во время движения все были пристегнуты ремнями безопасности.