Мэрия Нижнего Тагила опубликовала план инвестиционных объектов на 2020 год

В список объектов входит строительство моста через Нижнетагильский пруд общей стоимостью четыре миллиарда. Работы в этом году обойдутся в 998,3 миллиона рублей. Отметим, что строительством моста будет заниматься московская компания «Альмакор», с которой сегодня администрация города заключила договор.

200 проектов и 1 обрушение: что известно о подрядчике на мост через Тагильский пруд

На реконструкцию канализационного коллектора, водовода и строительство КНС на территории парка «Народный» уйдет 226,7 миллиона рублей. Кроме того, планируется разработка проекта станции водоподготовки «Южная» на 117,9 миллиона рублей. Общая стоимость строительства объекта в рамках нацпроекта «Экология» — 3,4 миллиарда рублей.

На строительство водовода с установкой водоразборных колонок по улице Кушвинская направят 12,3 миллиона рублей, а на капремонт «Плотины» в поселке «Уралец» с 2020 года по 2023 год — 25 миллионов рублей.

На этапе прохождения государственной экспертизы находится проект капитального ремонта ГТС Верхне-Выйского водохранилища. Сами работы будут реализовываться до 2023 года. Дополнительные работы были выявлены на Черноисточинском ГТС. Отметим, ремонт проходит с 2018 года.

Алексей Кузнецов проверил реализацию экологических проектов в Нижнем Тагиле

Четыре пункта постановления администрации рассчитаны на строительство повысительных насосных станций и их реконструкция на ГГМ.

На строительство объектов обработки, накопления и захоронения твердых коммунальных отходов в 2020 году уйдёт 129 миллионов рублей. В перечень входят: полигон ТКО, мусоросортировочный комплекс, комплекс по выделению ТКО из снежных масс, 191 площадка накопления твердых коммунальных отходов и 2 существующих полигона, подлежащих реконструкции. Проект реализуется поэтапно, начиная с 2019 года. Общая сумма — 4 миллиарда.

В Нижнем Тагиле заканчивается проектирование мусоросортировочного комплекса

В плане объектов инфраструктуры отмечено строительство пяти детских садов: в районе «Муринские пруды» на 170 мест, в «Запрудном» на 90 детей, на Уральском проспекте, 32а на 170 человек, в районе «Приречный» вместимостью в 270 мест и в здании на Сланцевой, 8.

Мэрия Нижнего Тагила определила застройщика детского сада на 170 мест

С 2020 года и по 2022 год будет проводиться капитальный ремонт ГДДЮТ на общую сумму 368 миллионов рублей. В этом году на разработку проектно-сметной документации уйдёт 8 миллионов рублей.

Единый многофункциональный музейный центр в данное время проходит государственную экспертизу. На его реставрацию и ремонтные работы с 2019 по 2022 год выделен 1, 4 миллиарда рублей. В этом году на мероприятия направят 450,2 миллиона рублей.

Проект Нижнетагильского музея-заповедника прошёл экспертизы

Кроме того, в 2020 году планируется разработка проекта капремонта для «Дома Окуджавы», Молодёжного театра, Нижнетагильской филармонии, Центра культуры и Музея-завода истории развития техники черной металлургии.

Реконструкция Театра кукол обойдется в 737,7 миллиона рублей. Согласно постановлению, в данное время проект проходит госэкспертизу.

Реконструкция Театра кукол Нижнего Тагила обойдётся в 730 миллионов рублей