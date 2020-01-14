Почти 15 тысяч россиян требуют пожизненного срока для предполагаемых убийц Каторгиной
Вчера, 23:16ОбществоФото: pixabay.com
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Петиция с требованием пожизненного срока для предполагаемых убийц екатеринбурженки Ксении Каторгиной, размещенная на портале Сhange.org, собрала около 15 тысяч подписей.
Сюжеты: Екатеринбург
Петиция адресована председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. Ее подписали около 15 тысяч человек.
В связи с тем, что подозреваемые в этом деле идут навстречу следствию, а также у двоих есть несовершеннолетние дети, необходимо заранее подписать петицию об избрании для них высшей меры наказания, призывают авторы петиции.
27-летняя Ксения Каторгина пропала в Екатеринбурге 10 октября после того, как отправилась показывать свой автомобиль Audi потенциальным покупателям. Ее тело было найдено 15 октября. Машина девушки была обнаружена в Челябинске у перекупщиков. По подозрению в убийстве были задержаны двое мужчин и женщина. На данный момент по решению суда они находятся в СИЗО.
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