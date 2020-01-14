Почти 15 тысяч россиян требуют пожизненного срока для предполагаемых убийц Каторгиной

Петиция адресована председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. Ее подписали около 15 тысяч человек.

В связи с тем, что подозреваемые в этом деле идут навстречу следствию, а также у двоих есть несовершеннолетние дети, необходимо заранее подписать петицию об избрании для них высшей меры наказания, призывают авторы петиции.