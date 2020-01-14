При обыске у начальника ГИБДД Сухого Лога был найден незарегистрированный пистолет

Обыск прошел в рамках уголовного дела. Источник издания предположил, что пистолет Калугин мог привезти из Чечни, где часто бывал в командировках, когда служил в ОМОНе.

Калугин проходит подозреваемым по уголовному делу: коммерсант попался с серьёзным перевесом груза и обратился за помощью к начальнику ГИБДД Калугину, пообещав ему за содействие стройматериалы.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, владелец пистолета сказал, что нашел его несколько лет назад.