При обыске у начальника ГИБДД Сухого Лога был найден незарегистрированный пистолет
Сегодня, 20:01ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Сухом Логу во время обыска у начальника ГИБДД Константина Калугина был найден незарегистрированный пистолет, сообщает Ура.ру.
Обыск прошел в рамках уголовного дела. Источник издания предположил, что пистолет Калугин мог привезти из Чечни, где часто бывал в командировках, когда служил в ОМОНе.
Калугин проходит подозреваемым по уголовному делу: коммерсант попался с серьёзным перевесом груза и обратился за помощью к начальнику ГИБДД Калугину, пообещав ему за содействие стройматериалы.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, владелец пистолета сказал, что нашел его несколько лет назад.
Насколько эти слова соответствуют действительности, предстоит разобраться в ходе проверки, пояснил Горелых.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей