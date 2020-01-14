Роспотребнадзор подаст иск в суд на лагерь в Артемовском, где отравились дети
Вчера, 22:31ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Роспотребнадзор Свердловской области намерен обратиться в суд с коллективным иском к детскому лагерю «Талый ключ» в Артемовском, сообщает региональное управление ведомства.
В Свердловском Роспотребнадзоре призвали родителей детей, пострадавших в детском лагере, связаться с ведомством для составления коллективного иска.
Речь идет об инциденте в загородном оздоровительном комплексе имени Павлика Морозова, в чьем ведении находится санаторий «Талый ключ», расположенный недалеко от Артемовского.
В августе 2019 года работа лагеря была приостановлена в связи с сообщениями об отравлении детей. Роспотребнадзор провел проверку, в результате которой выявил, что на пищеблоке не соблюдаются санитарные нормы. В частности, некачественно обрабатывается кухонный инвентарь, дезинфекция проводится с нарушениями и так далее.
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