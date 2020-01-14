Роспотребнадзор подаст иск в суд на лагерь в Артемовском, где отравились дети

Речь идет об инциденте в загородном оздоровительном комплексе имени Павлика Морозова, в чьем ведении находится санаторий «Талый ключ», расположенный недалеко от Артемовского.

В августе 2019 года работа лагеря была приостановлена в связи с сообщениями об отравлении детей. Роспотребнадзор провел проверку, в результате которой выявил, что на пищеблоке не соблюдаются санитарные нормы. В частности, некачественно обрабатывается кухонный инвентарь, дезинфекция проводится с нарушениями и так далее.