Суд признал банкротом фирму, фигурирующую в деле первого вице-мэра Екатеринбурга

Иск подали межрайонная инспекция ФНС и министерство природных ресурсов и экологии. Причиной обращения в суд стал долг в размере 222 тысяч рублей.

В 2018 году директор «Чистого города» Евгений Загуменов был осужден на три года и шесть месяцев за нарушение правил обращения экологически опасных веществ. Компания незаконно разметила около 32 тысяч отходов на нескольких территориях, не предназначенных для этого. Отходы были «Водоканала Екатеринбурга».