Суд признал банкротом фирму, фигурирующую в деле первого вице-мэра Екатеринбурга
Сегодня, 19:29ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Суд признал банкротом компанию НПТД «Чистый город», которая фигурирует в уголовном деле, расследуемом в отношении первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика, пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Иск подали межрайонная инспекция ФНС и министерство природных ресурсов и экологии. Причиной обращения в суд стал долг в размере 222 тысяч рублей.
В 2018 году директор «Чистого города» Евгений Загуменов был осужден на три года и шесть месяцев за нарушение правил обращения экологически опасных веществ. Компания незаконно разметила около 32 тысяч отходов на нескольких территориях, не предназначенных для этого. Отходы были «Водоканала Екатеринбурга».
В 2019 году первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, будучи директором ЕМУП «Водоканал», Ковальчик способствовал заключению договоров с «Чистым городом», который вывозил отходы на несанкционированные свалки.
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