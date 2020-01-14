Свердловская область вошла в пятерку регионов с самой грязной питьевой водой
Сегодня, 14:40ОбществоФото: pixabay.com
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Свердловская область вошла в пятерку регионов России, имеющих грязную питьевую воду. Соответствующая информация опубликована в докладе Счетной палаты РФ по национальному проекту «Экология».
Так, обеспечение качественной питьевой водой из центральных источников водоснабжения на 10% ниже базовых показателей.
Согласно документу, чистая питьевая вода поставляется только 54,25% свердловчан, в то время как базовый показатель составляет 93,1%.
Свердловская область оказалась на втором месте среди всех регионов. Обошла ее Калмыкия (7,95%).
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