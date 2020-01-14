Тагильские общественники подали уведомление об общегородском обсуждении реформы ТКО
В Нижнем Тагиле общественное движения «Тагил за перемены» опубликовали в своей группе «ВКонтакте» приглашение на общегородское собрание для обсуждения реформы ТКО, а также уведомление главе города об этом.
Уведомление подписано активисткой движения Надеждой Журавлевой и руководителем местной ячейки КПРФ Михаилом Бояркиным. Дата на подписях стоит — 13 января 2020 года. Отметим, что в документе датой проведения указано 24 января 2019 года. В комментариях к посту представитель движения Надежда Ноговицина пояснила, что произошла опечатка и позвала людей посетить собрание, несмотря на это. В мэрии пояснили, что несмотря на опечатку уведомление уже обрабатывается.
Их документ зарегистрирован в администрации. Отдел по обращению принял,рассказала начальник пресс-службы мэрии Нижнего Тагила Алла Жернакова.
Также во вложении уведомители просят Владислава Пинаева ходатайствовать о привлечении к обсуждению представителей ООО «Рифей», «Облкоммунэнерго», РЭК Свердловской области, Роспотребнадзора, нижнетагильской Гордумы, а также председателя общественного совета при региональном операторе «Рифей» Андрея Волегова. Алла Жернакова пояснила, что все перечисленные входят в рабочую группу.
В уведомлении сказано, что целью общегородского собрания является обсуждение реализации реформы по обращению с ТКО. Собрание пройдёт 24 января 2020 года в актовом зале администрации Ленинского района в 18:00. Заявленное количество участников — 500.
В декабре «Тагил за перемены» уже проводил собрание горожан в Ленинской администрации. Тогда на повестке были вопросы эффективности плана по реабилитации цветущего Черноисточинского пруда и почему его в очередной раз отложили. Проблема обеспечения школ и детских садов бутилированной водой и возможный рост тарифа на питьевую воду, который составит 30% в середине 2020 года. А также тема реформы ТКО, в частности, это строительство комплекса по сортировке мусора и увеличение платы за обращение с ТКО в следующем году.
Напомним, реформа ТКО стартовала в 2019 году. Она предполагает формирование территориальных схем обращения с ТКО. В рамках этих схем в регионах организуется сбор, сортировка, переработка и утилизация мусора. Одной из задач реформы является сокращение объемов захоронения мусора и увеличение доли тех, что направляются на вторичную переработку.