Тагильские общественники подали уведомление об общегородском обсуждении реформы ТКО

Уведомление подписано активисткой движения Надеждой Журавлевой и руководителем местной ячейки КПРФ Михаилом Бояркиным. Дата на подписях стоит — 13 января 2020 года. Отметим, что в документе датой проведения указано 24 января 2019 года. В комментариях к посту представитель движения Надежда Ноговицина пояснила, что произошла опечатка и позвала людей посетить собрание, несмотря на это. В мэрии пояснили, что несмотря на опечатку уведомление уже обрабатывается.

Их документ зарегистрирован в администрации. Отдел по обращению принял,рассказала начальник пресс-службы мэрии Нижнего Тагила Алла Жернакова.

Уведомление, которое подали в администрацию активисты Фото: группа «Тагил за перемены»

Также во вложении уведомители просят Владислава Пинаева ходатайствовать о привлечении к обсуждению представителей ООО «Рифей», «Облкоммунэнерго», РЭК Свердловской области, Роспотребнадзора, нижнетагильской Гордумы, а также председателя общественного совета при региональном операторе «Рифей» Андрея Волегова. Алла Жернакова пояснила, что все перечисленные входят в рабочую группу.

Приложение к уведомлению активистов Фото: группа «Тагил за перемены»

В уведомлении сказано, что целью общегородского собрания является обсуждение реализации реформы по обращению с ТКО. Собрание пройдёт 24 января 2020 года в актовом зале администрации Ленинского района в 18:00. Заявленное количество участников — 500.

В декабре «Тагил за перемены» уже проводил собрание горожан в Ленинской администрации. Тогда на повестке были вопросы эффективности плана по реабилитации цветущего Черноисточинского пруда и почему его в очередной раз отложили. Проблема обеспечения школ и детских садов бутилированной водой и возможный рост тарифа на питьевую воду, который составит 30% в середине 2020 года. А также тема реформы ТКО, в частности, это строительство комплекса по сортировке мусора и увеличение платы за обращение с ТКО в следующем году.